De Decker had gesprek met Yaremchuk: "Ik wist wel wat er bij hem speelde"

Voor zijn vertrek naar de Oekraïnse nationale ploeg had Roman Yaremchuk het kot nog even op stelten gezet bij AA Gent. De aanvaller liet weten dat hij absoluut nog wou vertrekken. Daar kon echter geen sprake van zijn en coach Wim De Decker ging met zijn nukkige spits praten.

Yaremchuk zou niet meer denken aan transfer nu. De Buffalo's hebben hem wel nog nodig. “Ik zat al vaak met hem samen”, aldus De Decker in Het Nieuwsblad. “Ik wist dus wel wat er bij hem speelde en waar hij mee bezig was. De club heeft daar goed op gereageerd en die zaken zijn uitgeklaard. Het is opgelost, lijkt het."

Yaremchuk is één van de sleutelspelers en De Decker kan hem goed gebruiken dit weekend tegen Cercle. "Ik hoop het alvast. Het lijkt me momenteel ook wel goed te zitten in zijn hoofd. Daarom zal hij niet elke week twee keer scoren maar hij moet zich wel goed voelen in een groep. En je moet hem voldoende stof meegeven want hij wil nog altijd beter worden."