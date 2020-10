Er is geen geheim achter de ontbolstering van Raskin: "Hij werkte als een beest!"

Nicolas Raskin is één van de jongens waar het meest over gesproken wordt de laatste tijd. De intrede die de 19-jarige middenvelder maakte in de Jupiler Pro League is gewoon formidabel te noemen. Maar daar ging ook heel wat werk aan vooraf.

Raskin hoopte al vroeger op meer kansen omdat hij er bij de beloften bovenuit stak. Tijdens de lockdown stak hij dan ook de armen uit de mouwen en nam een personal trainer onder de arm. "Ik heb Nico leren kennen bij de nationale U16 en U17, waarvan hij een van de beste spelers was", zegt Thibaut Lallemand in HBvL. "Maar in die leeftijdscategorieën hoefde hij zijn aangeboren talent nooit volledig te belasten. Hij was een veelbelovende speler, maar hij deed niet meer dan wat hem werd opgedragen." Lalemand zag hem transformeren. “In korte tijd is hij veel volwassener geworden. Hij werkte als een beest. Soms moest ik hem verplichten om rust te nemen. Dan zei ik dat ik belet was, maar dan ging hij lopen en stuurde hij me zijn tijden door."





