Het wordt geen makkelijke week in de Ghelamco Arena: "Ze zullen het geweten hebben"

Zes verliespartijen in negen matchen! Als je voor het seizoen titelambities hebt uitgesproken, is dat wel héél ontnuchterend. Cercle Brugge legde nog maar eens alle pijnpunten van AA Gent bloot...

5-2, daar valt niet veel aan toe te voegen. “Het was muisstil in de kleedkamer en de kopjes hingen naar beneden, wat niet meer dan logisch is. Hier zal een hartig woordje over gesproken moeten worden en dat gaan we binnenskamers doen. Elk moment dat ik dacht dat we in de wedstrijd kwamen, kregen we een vermijdbaar tegendoelpunt binnen en dat is al even zo", aldus een ontgoochelde Wim De Decker.

Nochtans proberen ze die defensieve stabiliteit al van bij het begin van het seizoen in orde te krijgen. Het is ook de reden waarom er afscheid werd genomen van Jess Thorup. "We zijn daar al een tijdje op aan het werken en we leken ook op de goede weg, maar vandaag heeft die hoop toch een knauw gekregen."

Vermijdbare tegendoelpunten

"Misschien dat een paar van mijn spelers moe waren na interlandverplichtingen, maar daar ga ik het niet op steken. Ik wil geen excuses zoeken. Er zal hard gewerkt worden vanaf morgen en mijn spelers zullen het geweten hebben."

"Al die vermijdbare tegendoelpunten ... Dit is een enorm zure nederlaag. Je hebt intrinsiek verdedigen en het mentale aspect van verdedigend. Er is een mentaal breekpunt: dan verval je in de fouten die er altijd waren."