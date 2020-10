Club Brugge maakt selectie bekend voor wedstrijd tegen Zenit: vier sterkhouders zijn er niet bij

Club Brugge neemt het dinsdag in de Champions League op tegen Zenit. Eerder vandaag raakte het nieuws bekend dat Mignolet, Krmencik en Kossounou er niet bij zullen zijn omdat ze positief hebben getest op het coronavirus, maar ook Deli zal er in deze wedstrijd niet bij zijn.

Club Brugge vertrekt morgen naar Sint-Petersburg voor haar eerste confrontatie in de Champions League. De Belgische kampioen zal het opnemen tegen Zenit. Club Brugge maakte vandaag haar selectie bekend en enkele sterkhouders zullen er dinsdag niet bij zijn.

