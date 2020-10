Dartelen op Jan Breydel: "Of Gent onze referentiematch was? Neen, die tegen Moeskroen zal dat zijn"

Cercle Brugge is prima aan het seizoen begonnen. 15 punten uit negen wedstrijden en vooral: enorm leuk en zwierig spel tegen AA Gent (5-1). "Of dit onze referentiewedstrijd was?"

"Ik kan heel positief zijn over heel veel zaken", aldus coach Paul Clement in zijn reactie na de knappe 5-1 zege tegen AA Gent.

"Want ook al zijn ze niet consistent dit seizoen, Gent is echt een goede ploeg die zeer gevaarlijk kan zijn als ze hun dagje hebben."

"We namen deze match heel serieus en dat heeft ons geen windeieren gelegd. Er was héél veel offensieve dreiging, defensief hadden we het soms lastig maar de reactie was er."

"Ik zie veel enthousiasme op training, we genieten van de wedstrijden en ik zie de dingen vanop training in de matchen. Het loopt heel lekker. Of dit onze referentiematch was? Neen, die tegen Moeskroen zal dat zijn. Dat is een match die we niet licht mogen opnemen, want ze hebben dit jaar al veel pech gehad."