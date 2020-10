Hernán Losada heeft lovende woorden voor zijn jonge middenvelder: "Het is een jongen met veel potentieel"

Beerschot haalde dit weekend zwaar uit tegen STVV. Het werd 6-3 voor de promovendus. Holzhauser en Tissoudali waren opnieuw de sterke mannen, maar ook Ismaila Coulibaly maakte veel indruk op het middenveld.

De 19-jarige Ismaila Coulibaly stond voor de tweede keer in de basis bij Beerschot en net zoals tegen KAA Gent kon hij ook dit weekend tegen STVV scoren. De jonge middenvelder doet het uitstekend en trainer Hernán Losada had dan ook lovende woorden voor hem na de wedstrijd.

"Ismaila Coulibaly is een jongen met veel potentieel. Het is zijn eerste ervaring in een grote competitie, dus we zijn voorzichtig met hem, maar in deze groep en met deze omkadering zijn het ideale omstandigheden voor hem om te blijven groeien", aldus Losada na de wedstrijd tegen STVV.