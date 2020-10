Er zat zelfs meer in voor Brys: "We waren mentaal sterker dan Anderlecht"

2-0 achter op het veld van Anderlecht bij de rust. Een jaar of vijf geleden was dat genoeg om de boeken toe te doen. Tegenwoordig blijft elke ploeg echter in zijn kansen geloven. Dat deed OHL ook en werd daarvoor beloond...

Marc Brys benadrukte bij de rust dat de spelers ervoor moesten blijven gaan omdat er kansen lagen. En kijk... "Dat vroege doelpunt na de rust gaf ons vleugels", knikte Brys. "We hebben getoond dat we mentaal sterker stonden dan onze tegenstander en daar kan je dan van profiteren." De 2-3 was inderdaad nog dichter dan de 3-2. "We hadden er meer kunnen uithalen. We hebben nog een drietal kansen bij elkaar gevoetbald. Ik vind het knap dat mijn spelers zoveel weerbaarheid getoond hebben. Spijtig van die twee keer deconcentratie bij de tegendoelpunten... Daar gaan we nu aan werken."