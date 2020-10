Noa Lang maakte indruk in zijn eerste (drie) kwartier als Club-speler

Op 5 oktober, transfer deadeline day, deed Club Brugge zijn enige grote inkomende transfer van de 'zomer'. Noa Lang werd weggeplukt bij Ajax en de Nederlander kreeg meteen 45 minuten om zich te bewijzen.

Hij verving Emmanuel Dennis, die tijdens de rust in de kleedkamer bleef. Op een kwartier tijd had Noa Lang meer van zich laten horen dan de Nigeriaan in 45 minuten. Dennis jad weliswaar een assist achter zijn naam, maar blonk ook uit in het maken van verkeerde keuzes.

Bij zijn eerste actie kon Lang meteen op doel besluiten, maar hij koos voor iets tussen een schot en een voorzet. Ook een slechte keuze dus, maar hij bleef niet bij de pakken zitten en werkte Bodart in het zweet met een lage schuiver.

Later moest Bodart zelfs een mirakelredding uit zijn mouwen schudden. Lang deed niets verkeerd met zijn kopbal vanop de kleine rechthoek, maar de save was fantastisch! De vrijschop kwam van Vormer na een uitgelokte overtreding van... Lang.

Na die kans was het ook gedaan met de aanvallende impulsen van Club Brugge. Lang deed wat van hem verwacht werd op verdedigend vlak en beging geen grote fouten aan de bal, in tegenstelling tot enkele verdedigers van Club Brugge.

Kortom, een debuut dat zeker te pruimen was, al gaat het ook 'maar' om een erg bevredigend eerste kwartier.