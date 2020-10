Union boekt vlotte overwinning tegen Lierse Kempenzonen en blijft zo in het spoor van RFC Seraing

Deze avond stonden Lierse Kempenzonen en Union tegenover elkaar in 1B. Union moest winnen om in het spoor van RFC Seraing te blijven en ze deden het ook, want ze haalden het met 0-2 na doelpunten van Teuma en Vanzeir.

Union heeft ambitie dit seizoen, maar ze krijgen voorlopig heel wat tegenstand van RFC Seraing in 1B. Ze moesten vanavond dan ook winnen van Lierse Kempenzonen om in het spoor van Seraing te blijven. Tegen Lierse Kempenzonen kende Union weinig problemen, want nog voor de rust stond de 0-2 eindstand al op het bord. Teuma en Vanzeir konden scoren voor de bezoekers. Zo blijft Union op de twee plaats in het klassement op één punt van RFC Seraing. Lierse Kempenzonen moet voorlopig tevreden zijn met de vijfde plaats. De club heeft 7 op 21.