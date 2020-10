Heeft AA Gent de bodem bereikt? "Ze moeten hun kleedkamer weer in orde krijgen, de spelers mogen niet de baas zijn"

Is de bodem bereikt of toch nog niet helemaal? AA Gent leed tegen Cercle Brugge zijn zesde verlies van het seizoen. Een heel pijnlijke ook: 5-2. Analist Eddy Snelders meent dat de Buffalo's eerst en vooral hun kleedkamer in lijn moeten krijgen vooraleer ze verder kunnen kijken.

Het gaat van kwaad naar erger met Gent. "De transferperiode zit erop, ze kunnen niks meer doen. Ze moeten hopen dat er wat meer vertrouwen komt in de ploeg. Vooral verdedigend dan. Daar is er bijna geen concurrentie en wekelijks worden er fouten gemaakt. Plastun is al van het begin van de competitie aan het sukkelen", aldus Snelders.

Ook met hun derde coach van het seizoen loopt het dus niet beter, maar Wim De Decker met de vinger wijzen is een brug te ver voor Snelders. "Je kan het niet altijd op de trainer steken. Ik denk ook niet dat je dit in 1-2-3 oplost. Er zal wel nog wat miserie komen voor het betert. Maar het is zeker niet onmogelijk. Het is toch niet zo dat die mannen ineens niet meer kunnen voetballen?"

De top vier? Moeilijk, maar ook niet onmogelijk

Voor Snelders is het cruciaal dat bestuur en trainersstaf op één lijn zitten. "Ik herinner me dat er in de periode voor Hein Vanhaezebrouck ook veel gezaagd werd. Ik hoor dat dat nu weer het geval is. Je hebt alleen een goeie werking als je van bovenaf gesteund wordt. Ze moeien zich daar graag in Gent hé. Hein heeft toen gezegd: laat mij zes maanden doen. En hij heeft zijn kleedkamer toen opgeruimd. Dat is goed uitgedraaid."

"Ik zie nu dezelfde miserie. De spelers denken dat ze de baas zijn en dan doen ze wat zelf willen. Als een speler zelf bepaalt wat hij graag doet, gaat hij ook minder doen."

Van de titelambities blijft al niet veel meer over. De top vier wordt al bijzonder moeilijk. "Moeilijk, maar nog niet onmogelijk. De rest heeft ook punten laten liggen. Ook Charleroi draait nu minder. Het zal niet simpel worden, want je moet al geen winnen tegen rechtstreekse tegenstanders. Maar op Club Brugge moeten ze niet meer focussen. Die zijn te hoog gegrepen."