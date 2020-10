Club Brugge krijgt tegen Zenit Sint-Petersburg Franse scheidsrechter toegewezen

Club Brugge weet welke scheidsrechter het toegewezen krijgt voor de wedstrijd in de Champions League tegen Zenit Sint-Petersburg.

Met Benoit Bastien is er geen onbekende aangeduid als de ref voor Club Brugge, maar voor de Bruggelingen is het wel de eerste keer dat Bastien een match van hen fluit.

Bastien kunnen we kennen van de eerste oefeninterland onder Roberto Martinez. De Belgen verloren toen van Spanje. Ook AA Gent kreeg al meerdere malen te maken met de Franse scheidsrechter.

Bastien floot de wedstrijden tegen Sporting Braga en Tottenham Hotspurs in de Europa League. Standard had Bastien al eens als scheidsrechter in de Europa League-wedstrijd tegen Celta de Vigo.