'Manchester City betaalt (belachelijk) laag bedrag om Messi in januari al weg te halen bij Barcelona'

Lionel Messi is aan zijn laatste maanden bezig bij FC Barcelona. Het lijkt al langer een zekerheid dat de Argentijn zal vertrekken. Manchester City wil hem in januari al naar Engeland halen.

Lionel Messi liet in het tussenseizoen weten dat hij FC Barcelona wil verlaten. De Vlo trok uiteindelijk geen staart in om een vechtscheiding te verkomen. Maar uitstel is geen afstel.

Het contract van Messi in Camp Nou loopt aan het einde van het seizoen af. Pep Guardiola had al gesprekken met de Argentijn omtrent een overstap naar Manchester City.

Belachelijk laag bedrag

The Daily Star weet dat de transfer in januari zal rondkomen. The Citizens zijn bereid om zestien miljoen euro te betalen voor Messi. Een peulschil voor de Argentijn, maar als Barça nog iets wil verdienen...