Nieuw systeem en eerste zege voor Genk onder Thorup: "Dit is een nieuwe start"

Racing Genk behaalde zondag een knappe zege tegen Charleroi. Thorup gooide een en ander drastisch om. Zo speelde de Deen in een 5-3-2/3-5-2, zo u wil. Een systeem waarin de Deen veel toekomst ziet.

Centraal achterin stonden de drie Colombianen. Uronen en vooral Maehle dweilden op hun eentje de flank af. Bongonda en Ito speelden in een iets meer centrale rol in steun van Paul Onuachu.

"We hebben de afgelopen dagen veel gesproken over deze wedstrijd. Dit moest voor ons een nieuwe start worden, niet alleen omwille van het nieuwe systeem. Deze match moest een fundament worden om op verder te bouwen. En daar zijn we in geslaagd", aldus de Deen.

"Dat we na die vroege tegengoal na de pauze alsnog onze rug rechtten en de controle onmiddellijk terug overnamen, is voor mij het meest positieve nieuws van de avond", waarna de Deen toch nog eens kort terugkwam op het nieuwe systeem.

"We hebben pas twee dagen getraind op dit systeem. We moeten ook niet blind zijn voor onze mankementen, want we hebben nog veel werk op de plank liggen. Maar het werd me vandaag al duidelijk dat we heel veel mogelijkheden hebben in deze formatie, zeker gezien de profielen waarover ik beschik."