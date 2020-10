Rivaldo komt met advies voor Real Madrid-middenvelder: "Kijk naar James Rodriguez"

Als het van Rivaldo afhangt, ooit zelf actief bij Barcelona, dan zou Isco moeten uitkijken naar een nieuwe club. De Braziliaan denkt dat de Spanjaard er goed aan doet Real Madrid achter zich te laten.

In 2012 werd hij verkozen tot Golden Boy en werd hem een grote toekomst voorspeld, nadat hij met Malaga indruk had gemaakt in de Champions League. Isco tekende voor Real Madrid, maar had wel wat tijd nodig om zich aan te passen.

Het was pas toen Zinedine Zidane overnam dat Isco pas echt de draaischijf werd op het middenveld van Real Madrid, met het seizoen 2016-2017 als uitschieter. Ook bij Spanje werd hij alsmaar belangrijker. Maar de laatste drie seizoenen sputtert de motor van de Spanjaard.

Blessures en een zwak vormpeil zorgen ervoor dat hij niet meer als eerste op het wedstrijdblad verschijnt en volgens Rivaldo is de tijd rijp om andere oorden op te zoeken. "Ik denk dat het voor Isco goed zou zijn om naar een andere ploeg te trekken, als hij het vertrouwen van Zidane niet meer voelt."

"Kijk naar James Rodriguez, die ook voor zichzelf besloten heeft dat een stap terugzetten noodzakelijk was voor zijn carrière. Nu laat hij wekelijks zien hoe goed hij wel niet is."