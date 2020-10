Een nieuwe Europese campagne, een nieuw wit konijn uit de hoge hoed van Philippe Clement? Club-trainer moet out of the box denken

Money time is aangebroken! Club Brugge is erg ambitieus in de Champions League en wil Europees overwinteren, als het kan in het kampioenenbal zelf. Blauw-zwart vat de groepsfase aan tegen Zenit, op papier niet de sterkste tegenstander in de poule, maar Club zit zelf met problemen...

Een eerste probleem is een grote aderlating, maar wel het makkelijkst op te lossen voor Philippe Clement. Simon Mignolet is door zijn positieve coronatest niet inzetbaar, dus is het aan Ethan Horvath om zich te bewijzen.

Dat die wissel kwaliteitsverlies inhoudt, daar is iedereen zich van bewust. Voor de jonge Amerikaan is het mooi meegenomen. Hij krijgt al zo weinig momenten om zich te tonen en nu staat hij meteen in de volgspot van het Europese toneel.

Probleem nummer 2 is van een andere aard! Odilon Kossounou én Simon Déli kunnen niet postvatten in de verdediging, waardoor Clement zijn puzzel anders moet leggen. Kiest hij voor zijn vaste puzzel maar dan met andere stukjes of meteen voor een andere formatie?

3 of 4 verdedigers?

Voor beide opties is het spelersmateriaal aanwezig. Altijd zeker van hun plaats: Mata, Mechele en Sobol. Die drie kan hij meteen als centrale trio inzetten, met Ricca en Diatta op de flanken. Centrale middenvelder Balanta een rijtje achteruit trekken en Sobol op de flank is ook een optie.

Wie weet kiest Clement wel voor een achterhoede met vier: Mata en Ricca/Sobol als backs en Mechele Ricca/Sobol als centrale pionnen. Of kiest de Brugse trainer voor een nog grotere verrassing? Dat heeft hij al vaker gedaan in een Europese setting. Herinner u Charles De Ketelaere thuis tegen PSG en Maxim De Cuyper heen en terug tegen Manchester United.

Surprise van de chef?

Clement kan De Cuyper opnieuw uit zijn hoge hoed toveren en hij heeft nog twee piepjonge verdedigers meegenomen naar Sint-Petersburg. Nathan Fuakala (19) is een vaste waarde bij Club Nxt en speelde nog nooit voor de hoofdmacht.

Ignace Van der Brempt (18) mocht wel al debuteren bij de A-ploeg. De centrale verdediger speelde vorig jaar 90 minuten in de Beker van België en kreeg een korte invalbeurt in de Jupiler Pro League. Vorig weekend zorgde hij voor een last minute gelijkmaker tegen Deinze in 1B. Qua momentum om hem te brengen kan dat wel tellen. De assist kwam overigens van ene Maxim De Cuyper.

Previously on Friday..."How may I assist you, Ignace"? 🧐 #ClubNXT pic.twitter.com/MjCTpQBblf — ClubNXT (@ClubNxt) October 18, 2020

De vraag is dus of Clement straks weer durft te verrassen. Krmencik kan hij overigens voor een andere centrumspits vervangen. Badji lijkt de logische keuze, maar ook iets andere types zoals Schrijvers, Okereke en De Ketelaere zijn opties.