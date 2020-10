Hayen wacht met bang hart resultaten van nieuwe testronde af en reageert op KVO: "Waarom zouden we liegen?"

't Zijn bange dagen bij Waasland-Beveren. Vandaag worden alle spelers en stafleden opnieuw getest na de uitbraak van corona bij de club. Coach Nicky Hayen hoopt dat de resultaten meevallen.

Waasland-Beveren heeft het virus zestien weken uit de club kunnen houden, maar ineens waren er vorige week 16 positieve gevallen. Hayen wacht nu de resultaten van de testronde van dinsdag af. "Dag na dag maakten we ons meer zorgen. We hebben maatregelen genomen en de spelers in groepen onderverdeeld. Hopelijk vallen de resultaten woensdag mee. Want anders zijn we nog niet thuis", zegt hij in GvA.

Dat er bij Oostende getwijfeld werd en dat ze een onderzoek vroegen, gaat er bij Hayen wel niet in. “Ik wil hier helemaal geen polemiek starten. Het enige wat ik wil zeggen, is dat de resultaten rechtstreeks van het labo naar de Pro League gestuurd worden. Waarom zouden we ook liegen over de gezondheid van onze spelers?”