Ronald Koeman heeft geen plek voor Antoine Griezmann

Ronald Koeman heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor de wedstrijd tegen Fernecvaros en heeft daarin geen plek voor Antoine Griezmann.

De relatie tussen de Fransman en de Nederlandse coach lijkt niet al te best te zijn, want Griezmann had al openlijk kritiek op de Nederlander. Na de wedstrijd met Frankrijk gaf hij aan dat Deschamps hem wél op de juiste positie opstelt.

Dat zal Koeman niet graag horen en dus heeft hij besloten om tegen het bescheiden Ferencvaros de voorkeur te geven aan de jonge Trincao.

Ook voor Sergio Busquets is er geen plek. Miralem Pjanic neemt zijn plek in. Voor Ansu Fati en Lionel Messi is er wel plek.