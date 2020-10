🎥 Angelino, de linksback van RB Leipzig, maker van heerlijk doelpunt in de Champions League

Op dinsdag werd de Champions League opnieuw op gang getrapt en we kregen meteen enkele mooie doelpunten te zien. Het mooiste doelpunt was misschien wel van Angelino, de linksback van RB Leipzig.

RB Leipzig nam het gisteren thuis op tegen Istanbul Başakşehir. De Duitse club had de wedstrijd al snel onder controle, want na 20 minuten stonden ze al 2-0 voor dankzij twee doelpunten van de linksback Angelino. Vooral het eerste doelpunt was een heerlijke treffer.

2-0 werd meteen ook de eindstand. Zo is RB Leipzig goed begonnen aan deze editie van de Champions League, maar het zal niet makkelijk worden om de groepsfase te overleven. Ze zitten namelijk bij Manchester United en PSG.