De Ketelaere aardig op weg om duurste speler in België te worden

Dinsdagavond werd nog maar eens duidelijk dat Club Brugge met Charles De Ketelaere goud in handen heeft. De 19-jarige middenvelder lijkt goed op weg om de duurste speler in België te worden.

Dat baseren we op de cijfers van Transfermarkt.com. Voorlopig moet de jongeling op de gerenomeerde datasite nog maar vijf jongens laten voorgaan wat betreft marktwaarde. De drie duurste zijn trouwens ploegmaats van hem: Krépin Diatta (20 miljoen), Emmanuel Dennis (16 miljoen) en Hans Vanaken (15 miljoen). Yari Verschaeren en Zinho Vanheusden staan op vier en vijf met 13,5 miljoen.

Op plaats zes vinden we dus De Ketelaere, die na bijna twee jaar na zijn debuut al 12 miljoen euro waard is. Hij is trouwens de enige speler wiens waarde met drie miljoen (!) omhoog ging in een periode waarin de meeste transferwaardes kelderden of hoogstens gelijk bleven. De laatste update gebeurde op 16 oktober. We kunnen er dus vanuit gaan dat zijn prestatie van gisteren hem nog wat extra gaat opleveren.

Groeimarge

Wat bij De Ketelaere in zijn voordeel speelt ten opzichte van bijvoorbeeld een Verschaeren is dat hij in een team speelt dat gerodeerd is en waarin hij omringt wordt door ervaring. De prestaties in de Champions League worden hoog gewaardeerd. Nog een paar van zulke wedstrijden - en dan spreken we niet enkel over zijn doelpunt - en hij stijgt gegarandeerd binnen het bereik van de top drie.

Doku was trouwens voor zijn transfer naar Saint-Etienne 'maar' 9 miljoen waard (nu 20) en werd verkocht voor 26 miljoen. Een transferprijs wordt ook bepaald door hoeveel marge er nog opzit.

Qua leeftijd is zijn groeimarge nog ongelooflijk groot en het talent is onmiskenbaar aanwezig. Het nuchtere hoofd (hij wil Club niet verlaten vooraleer hij er echt klaar voor is) zal hem tijdens zijn carrière geen windeieren leggen...