📷 Misschien wel hét beeld na de zege van Club: de tranen van Ethan Horvath

Club Brugge nam een droomstart in de Champions League door in Sint-Petersburg te gaan winnen. Doelman Ethan Horvath had zijn aandeel in die zege, want na een erg ongelukkig tegendoelpunt hield hij blauw-zwart overeind.

Ethan Horvath had geen makkelijke opdracht tegen Zenit. Het was al een jaar geleden dat hij nog eens het doel verdedigde bij Club Brugge en nu was het plots zover. Simon Mignolet testte positief op corona... niet de makkelijkste schoenen om te vullen. Maar de Amerikaan stond er. Zijn eerste tussenkomst op een voorzet was wat twijfelachtig en daarna liet hij zich niet meer op een foutje betrappen. De goal van Lovren, uiteindelijk zelfs een own-goal van Horvath, was brute pech. Na de 1-1 hield hij Club met enkele reddingen overeind. Na de match viel dan ook een grote druk van hem af. De emoties werden hem even te veel en hij barstte in tranen uit. Getroost en gefeliciteerd door zijn ploegmaats stapte hij het veld af. Ongetwijfeld een grote opsteker voor de 25-jarige goalie!