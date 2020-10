🎥 Emotionele Horvath kan rekenen op lovende woorden van zijn trainer: "Ik ben supertrots op je!"

Knappe prestatie van Club Brugge in de Champions League. De Belgische kampioen haalde het dinsdag van Zenit met 1-2 dankzij doelpunten van Dennis en De Ketelaere. In doel speelde Ethan Horvath een sterke wedstrijd.

Na de wedstrijd tegen Zenit was Ethan Horvath zeer emotioneel. Het was dan ook al een tijd geleden dat hij nog eens in doel mocht staan. Philippe Clement had alvast lovende woorden voor Horvath. "Ik ben supertrots op je", zegt Clement in een filmpje dat Club Brugge op sociale media heeft gezet.

Ook Horvath zelf gaf een reactie bij zijn club. "Ik heb lang niet gespeeld en dan nog eens de hele corona-pandemie... Ik heb mijn ouders al bijna een jaar niet meer gezien, dus het waren een heleboel emoties samen. Winnen was de kers op de taart", aldus de doelman.