Meer defensieve zorgen voor Jürgen Klopp bij Liverpool: naast van Dijk is nog een andere centrale verdediger er niet bij tegen Ajax

Slecht nieuws voor Jürgen Klopp en Liverpool. Het voorbije weekend viel Virgil van Dijk al uit met een zware blessure en nu zou ook Joël Matip, een andere centrale verdediger, geblesseerd zijn. Matip zal er zo niet bij zijn in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax.

Liverpool begint vanavond aan haar avontuur in de Champions League met een wedstrijd op het veld van Ajax. Bij de Nederlandse club zullen ze wel hoop hebben in een goede afloop, want bij Liverpool zijn er heel wat defensieve zorgen.

Zo is de sterkhouder Virgil van Dijk er niet bij door een zware knieblessure, maar ook Joël Matip zal er niet bij zijn. Jürgen Klopp heeft op de persconferentie laten weten dat hij, net zoals van Dijk, met een blessure kampt. Naast van Dijk en Matip zal ook Thiago Alcántara er niet bij zijn.