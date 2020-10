Trainer van Borussia Mönchengladbach heeft lovende woorden voor Romelu Lukaku: "De beste speler van Inter"

Vanavond moet Romelu Lukaku met Inter vol aan de bak in de Champions League. De Italiaanse topclub neemt het thuis op tegen Borussia Mönchengladbach. Marco Rose, de trainer van de Duitsers, had lovende woorden voor de Rode Duivel.

Romelu Lukaku is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. In de eerste vier wedstrijden kon hij namelijk al vier keer scoren. Deze avond hoopt hij de lijn te kunnen doortrekken in de Champions League.

Vanavond neemt Inter het op tegen Borussia Mönchengladbach en Marco Rose, de trainer van de Duitse ploeg, had lovende woorden voor Romelu Lukaku op de persconferentie. "Het spel van Inter en Antonio Conte is opgebouwd rond Romelu Lukaku, die hun beste speler is. We weten dat het moeilijk zal worden", aldus Rose.

Het zal inderdaad een lastige opdracht worden voor Borussia Mönchengladbach, want Inter heeft iets recht te zetten na vorig seizoen. Toen eindigden ze in de groepsfase op de derde plaats (achter Barcelona en Dortmund), waardoor ze niet gekwalificeerd waren voor de volgende ronde in de Champions League.