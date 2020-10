Arteta verwoest laatste sprankeltje hoop voor Mesut Özil: Duitse vedette uit twee competities geschrapt

Mesut Özil strijkt bij Arsenal het loon op van een absolute sterkhouder, maar in werkelijkheid komt hij niet meer in het stuk voor. Mikel Arteta heeft de Duitse spelmaker helemaal afgeschreven.

Een tweetal weken geleden moesten de coaches van de clubs die aan de Europa League deelnemen hun spelerslijsten indienen. Bij Arsenal was Mesut Özil een van de grote afwezigen.

Laatste contractjaar

Nu de transfermarkt in Engeland is afgesloten moeten de managers ook hun personeelslijst voor de Premier League indienen en daarop was alweer geen plaats voor de wereldkampioen van 2014. Onder Mikel Arteta speelde hij nochtans in elke wedstrijd voor de coronabreak. Daarna geen enkele meer.

Özil ligt nog tot aan het einde van het seizoen vast bij Arsenal. Hij kan dus alleen nog maar worden ingezet in de League Cup en de FA Cup. Ook de Griekse verdediger Sokratis is niet terug te vinden op de PL-spelerslijst.