Roberto Martinez heeft veel lof voor Ethan Horvath: "Hij communiceerde op een perfecte manier met zijn defensie"

Roberto Martinez heeft de wedstrijd tussen Club Brugge en Zenit in de Champions League aandachtig gevolgd en de bondscoach was onder de indruk van Ethan Horvath. Hij heeft dan ook mooie woorden voor de tweede doelman van Club Brugge.

Door de coronabesmetting van Simon Mignolet kreeg Ethan Horvath nog eens een kans in doel bij Club Brugge en de doelman deed het uitstekend. Met enkele uitstekende reddingen had Horvath een groot aandeel in de zege van de Belgische kampioen.

Ook Roberto Martinez was onder de indruk van Ethan Horvath. Hij volgde de wedstrijd voor CBS Sport en daar gaf hij een reactie over de prestatie van de doelman. "Hij communiceerde op een perfecte manier met zijn defensie. Hij kwam nooit in gevaar en deed zijn job als een ervaren doelman", aldus de bondscoach van de Rode Duivels.