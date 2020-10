Samuel Eto'o hekelt France Football na nominatie voor 'Team van Gouden Bal winnaars': "Een gebrek aan respect"

Voetballers en hun ego... Samuel Eto'o was niet opgezet met wat er over hem in France Football verscheen en liet dat duidelijk merken.

Binnen twee maanden, in december, pakt France Football uit met een 'Ballon d'Or Dream Team". Per positie maakte het Franse medium een preselectie bekend. Voor de rechtse vleugel komen onder meer Luis Figo en David Beckham in aanmerking, net als Samuel Eto'o. En daar kan de Kameroener niet mee lachen. "Dankuwel, maar ik speelde een of twee seizoenen op rechts (nochtans heb ik een 25-jarige carrière als centrumspits). Een gebrek aan respect", uitte de ex-speler van Barcelona en Internazionale zijn onvrede op Twitter. Merci,

Mais j’ai joué 1,2 saisons sur la droite (pourtant j’ai 25ans de carrière comme avant centre)

Le manque de Respect.@francefootball N’IMPORTE QUOI! pic.twitter.com/2vmb0uuhIl — Samuel Eto'o (@setoo9) October 19, 2020