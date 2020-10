Trainer Zenit: "Club heeft een goed team, maar door fouten achterin geven we het weg"

De euforie bij Club Brugge na het laatste fluitsignaal was gigantisch, terwijl de Russen baalden als een stekker. Trainer Sergei Semak zag zijn manschappen verdedigend in de fout gaan en vond dat zijn team voor de 0-1 te weinig bracht.

Sergei Semak was teleurgesteld in de manier waarop zijn manschappen voor de 0-1 speelden. "Op offensief vlak waren we niet overtuigend. Dat kwam pas na hun doelpunt. We moesten meer risico's nemen en de scherpte was er plots wel, maar winnen lukte niet", verklaarde Semak op de webstek van Zenit.

De tegengoals waren volgens hem te wijten aan defensieve fouten. "In de eerste helft gaven we praktisch niks weg, op die kopkans (van Vanaken, nvdr.) na. Het is een goed team, maar we misten kansen en slikten goals door onze eigen fouten. De eerste was toen Barrios de bal met zijn lichaam in het spel hield en bij de 1-2 deden mijn verdedigers niet wat van hen werd verwacht."