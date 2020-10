Vincent Kompany wil zich laten bijstaan door Belgische bondscoach ... in het volleybal

Zondag nam Vincent Kompany het puntenverlies tegen Oud-Heverlee Leuven nog op zich. De ex-Rode Duivel is nog maar pas gestopt met voetballen en is nu voltijds trainer en kan nog veel leren in die stiel. Daarom wil de T1 van Anderlecht zich laten bijstaan door Gert Vande Broek.

Vincent Kompany wil ten rade gaan bij Gert Vande Broek, weet Het Nieuwsblad. Opmerkelijk, want de 53-jarige Limburger is een topcoach in het volleybal. Nu is hij bondscoach van de Yellow Tigers, de nationale dameselftal in het volleyball. Door de samenwerking wil Kompany raad krijgen over coaching, groepsdynamiek, het mentale aspect van topsport en hij wil ook zijn ideeën over het trainerschap aftoetsen, meldt de krant. Zondag was Vande Broek nog aanwezig in het Lotto Park, maar de eerste contacten dateren al van een tijd geleden. De club zou een structurele samenwerking willen opstarten met de volleybalcoach, tevens een vriend van Wouter Vandenhaute en Karel Van Eetvelt.