Terugkeer naar de club van zijn hart komt dichterbij: Overmeire weigerde grote rivaal van Lokeren en stopt met profvoetbal

Het is nu echt gedaan. Killian Overmeire zet een punt achter zijn professionele loopbaan in het voetbal. De levende legende van Lokeren gaat nu andere uitdagingen aan, een terugkeer naar de club van zijn hart staat in de sterren geschreven.

Op zijn 34ste en in een coronacrisis is het niet makkelijk om nog ergens in eerste klasse aan de bak te komen. Dat ondervond ook Killian Overmeire. Na het faillisement van Lokeren onderhield de middenvelder onderhield zijn conditie bij Club NXT in afwachting van een nieuwe club. De enige ploeg die kwam aankloppen was uitgerekend Waasland-Beveren, de grote rivaal van Lokeren. Dat kon Overmeire niet over zijn hart krijgen en dus stopt de profcarrière van de eenmalige Rode Duivel. Zo kunnen de fans van Lokeren nog wat meer dromen van een terugkeer van hun clubicoon. Ook Overmeire zelf houdt de optie zeker open.