Eerste basisplaats voor Gareth Bale bij Tottenham, Toby Alderweireld start op de bank

Tottenham begint vanavond aan haar avontuur in de Europa League. Ze nemen het thuis op tegen LASK Linz. Bij Tottenham krijgen heel wat sterkhouders rust, maar wie er wel bij is, is Gareth Bale. De aanvaller start voor het eerst in de basis bij de Spurs.

Ook Vinicius, de aanvaller die deze zomer over kwam van Benfica, en Joe Hart starten voor Tottenham. Rode Duivel Toby Alderweireld zit, net zoals onder meer Son en Kane, op de bank.