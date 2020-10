Gent wil rug rechten in Europa: "Is moment om vertrouwen te tanken, eerder hulplijn dan hinderpaal"

AA Gent neemt het donderdagavond op in en tegen het Tsjechische Slovan Liberec. Een moment om de rug te rechten?

"Het is mentaal soms moeilijk voor de spelers, die de voorbije weken een en ander over zich heen hebben gekregen", besefte Wim De Decker na de nieuwe mokerslag met de zware nederlaag op Jan Breydel tegen Cercle Brugge.

"Maar het kan rap veranderen of anders uitdraaien. We moeten ons nu focussen op die wedstrijd in de Europa League en werken aan de dingen die eruit moeten."

Misschien vertrouwen tanken in Europa

Bij Sven Kums was er goede hoop richting het avontuur in Europa: "Die Europese matchen kunnen helpen, het is opnieuw een nieuwe competitie."

"We kunnen daar misschien vertrouwen tanken, het kan ons net helpen in plaats van een hinderpaal te zijn dat we veel matchen snel na elkaar hebben."