Rode Duivel in spe? Charles De Ketelaere krijgt speciale opvolging in samenspraak met de bondscoach

Charles De Ketelaere heeft de leeftijd om voor de U19 van België te voetballen, maar bondscoach bij de beloften Jacky Mathijssen nam hem dit jaar al op in zijn U21. En waarom niet nog een stapje hoger, bij de Rode Duivels?

De kans dat hij binnenkort een oproepingsbrief van bondscoach Roberto Martinez in de bus krijgt is absoluut niet onbestaande. De Spanjaard probeert enkele talentvolle jongeren in de groep te integreren én Charles De Ketelaere blonk dinsdag nog uit in de Champions League.

"Een A-selectie? Dat kan. Hij zit bij een groep van een 7-tal jonge voetballers die we een speciale opvolging geven in samenspraak met Roberto Martinez", legde beloftencoach Jacky Mathijssen uit bij Sporza.

In de voetsporen van Vanheusden en Saelemaekers?

"Als de bondscoach denkt dat het moment gekomen is om hem te laten proeven van de A-kern, dan zal ik dat horen en zal ik dat ook niet erg vinden. Een combinatie van beschikbaarheid voor de beloften en A-kern is een optie, dat hebben we eerder al gedaan", aldus Mathijssen.

Zo mochten Jonge Duivels Zinho Vanheusden, Sebastiaan Bornauw en Alexis Saelemaekers deze maand nog proeven van hun eerste speelminuten bij de Rode Duivels.