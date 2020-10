Steven Gerrard kon als speler niet winnen in Sclessin: "Een fantastische plek om te voetballen" & "Gepraat met Jelle Van Damme"

Vanavond ontvangt Standard de Schotse competitieleider voor de start van de groepsfase in de Europa League. Bij de Schotten zit de grootste naam op de trainersbank: Liverpool-legende Steven Gerrard.

Voor de manager van Rangers FC is het niet zijn eerste bezoek aan Sclessin. In 2008 geraakte Liverpool niet verder dan een 0-0 in Luik, om in de terugmatch van de CL-barrages pas na verlengingen met 1-0 door te stoten naar de groepsfase van het kampioenenbal.

"Ik kan het me nog herinneren dat ik in dit stadion invaller was. We stonden toen tegenover een goed team en Steven Defour zette een grootse prestatie neer. Dit stadion is echt magnifiek; dicht bij het veld, hoge tribunes en een geweldige sfeer. Kortom, een fantastische plek om te voetballen. Het was een mooie ervaring en ik ben verheugd om terug in Luik te zijn. Alleen jammer dat het sfeertje door de gezondheidscrisis niet hetzelfde zal zijn als in 2008", legde Gerrard uit op de persconferentie.

Defour en Gerrard schudden de hand bij de terugmatch in Anfield (1-0 n.v.).

Jelle Van Damme

Maar straks treft Gerrard een ander Standard, met zijn nog ongeslagen Rangers die net de Old Firm hebben gewonnen. "Ik heb de laatste 72 uur 5-6 wedstrijden van Standard bekeken. Een sterk team met een goeie coach dat graag ten aanval trekt en zijn tegenstander onder druk kan zetten. Bovendien hebben ze ervaring in Europa en is hun thuisreputatie uitstekend."

En hij bekeek niet alleen wedstrijden van de Rouches. Gerrard heeft kennissen genoeg aan wie hij info kan vragen over de tegenstander van donderdag. "Van mijn ex-ploegmaat Jelle Van Damme? Ja, maar er zijn nog Belgische vrienden hoor. Ik ga geen namen noemen, dat moeten jullie zelf maar uitzoeken", grijnsde hij. Simon Mignolet misschien?