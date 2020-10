Vier clubs uit de G5 beten hun tanden stuk op OHL en zaterdag komt Club Brugge: "Alles klopt gewoon bij dat team, het lijkt wel een machine"

Oud-Heverlee gaf al vier ploegen uit de G5 partij en verloor nog niet. Zaterdag krijgt het Club Brugge over de vloer in het King Power at Den Dreef Stadion en het wil die ongeslagen reeks graag verderzetten.

OH Leuven begon met twee gelijke spelen en een nederlaag aan de competitie en staat ondertussen mooi in de top-8. Die mooie notering heeft het te danken aan een knappe 8 op 12 tegen KRC Genk (1-1), Standard (1-0), KAA Gent (2-3) en RSC Anderlecht (2-2), vier clubs uit de G5.

Ik denk dat ik gerust mag stellen dat we het opnemen tegen de beste ploeg van België.

Dat kan vijf op vijf worden als ze zaterdag in eigen huis niet verliezen van Club Brugge. Maar het respect voor de landskampioen is groot. "Alles klopt gewoon bij dat team. Het lijkt wel een machine. Jongens als Vanaken en Vormer zijn bijzonder sterk. Ik denk dat ik gerust mag stellen dat we het zaterdag opnemen tegen de beste ploeg van België", legde Kristiyan Malinov uit op de webstek van OHL.

De Bulgaar wil niet met lege handen achterblijven na de confrontatie van 24 oktober. "We zullen, nog meer dan in onze andere wedstrijden, veel vechtlust aan de dag moeten leggen. Daarnaast moeten we ook ons eigen spel durven spelen. Ik verwacht sowieso een goeie pot voetbal tussen twee ploegen die voor de drie punten gaan. Hopelijk pakken we minstens één punt."