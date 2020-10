Witsel, Meunier en co moeten ervaren pion missen in Revierderby tegen Schalke 04

Zaterdag staat met Borussia Dortmund-Schalke 04 de Revierderby op op het programma, een van de meest tot de verbeelding sprekende derby's van Europa. Maar dat moeten ze bij Dortmund doen zonder Emre Can.

Can is een van de ervaren spelers bij Borussia Dortmund en speelt er sinds dit seizoen centraal in de defenisie. De Dutiser heeft nog geen minuut gemist in de Bundesliga maar zal er niet bijzijn zaterdag.

De reden is niet ver te zoeken dezer dagen: coronavirus. De 26-jarige international testte positief op het virus. De club laat wel weten dat Can geen symptomen heeft en in zelfisolatie verblijft.

Bij Dortmund worden Meunier en Witsel wel aan de aftrap verwacht zaterdag, Thorgan Hazard is nog steeds geblesserd.