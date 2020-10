Club Brugge loopt 2,5 miljoen euro aan inkomsten mis door coronamaatregelen

Club Brugge kreeg ook te horen dat er voortaan weer zonder publiek gevoetbald zal worden en ook voor de landskampioen komt dat nieuws hard aan.

Zonder publiek spelen betekent geen wedstrijdinkomsten en dat laat zich voelen in de portemonnee. Ook bij Club Brugge, dat nog het geluk heeft te kunnen teren op inkomsten uit de Champions League. Al komen er bij die inkomsten ook veel uitgaven zien.

"We stellen elk jaar een kern samen om Champions League te spelen. Dat kost aardig wat geld. Ons prijzengeld in de CL is dus absoluut geen pure winst. Versterkingen en contractverlengingen zijn zware investeringen", klinkt het bij Club Brugge. Club Brugge is een bedrijf dat ook grotendeels op evenementen draait. Voor ons zijn dit dramatische verliezen."

"Het is ontzettend pijnlijk, voor alle partijen. Zowel de club, stad Brugge, het kabinet Weyts en de Pro League hebben veel inspanningen gedaan. Alles verliep ook erg veilig. We zijn ontgoocheld, maar anderzijds ook erg begripvol. Het is niet aan ons om te beslissen over de volksgezondheid. We zijn wel elke dag bereid tot elk overleg om weer perspectief te krijgen', vertelt het aan Het Nieuwsblad.

Club Brugge loopt nu 2,5 miljoen euro mis aan inkomsten op drie weken tijd. Een stevige som geld, voor elke club.