Een nieuwe start voor Jess Thorup en Racing Genk: sleutelrol voor de jonge Colombiaanse connectie

Na de zege tegen Charleroi van afgelopen zondag sprak Jess Thorup meermaals van 'een nieuwe start'. Wat in het geval van Racing Genk ook een nieuw systeem betekende. De 4-2-3-1 werd overboord gegooid, de 3-5-2 kwam in de plaats. Met daarin een sleutelrol voor de drie Limburgse Colombianen.

De Deense coach greep echter niet terug naar een 4-4-2, wat hem bij AA Gent geen windeieren legde. Neen, Genk speelde tegen Charleroi voor het eerst in een 3-5-2. Zeker rekening houdend met het feit dat er nauwelijks op getraind was, liep dat zeer aardig.

Bedoeling is om de flankspelers zich nog meer dan vroeger offensief uit te laten leven. Op links is dat het geval voor Uronen, al kiest Racing Genk vaker voor de rechterflank. Met recht en reden uiteraard, want daar loopt met Joakim Maehle een speler die zich als een vis in het water voelt in dat systeem. Maehle spoelde tegen Charleroi meteen zijn gemiste transfer naar Olympique Marseille door en bekroonde zijn ijzersterke wedstrijd met het winnende doelpunt.

Maar ook centraal achterin stond het meer dan behoorlijk. Opvallend: het was de Colombiaanse connectie van Racing Genk die met ogenschijnlijk gemak Rezaei en Berahino in bedwang hield.

21, 22 en 24 jaar

Racing Genk telde de voorbije seizoenen aardig wat geld neer voor haar drie Colombianen. Toch zullen deze drie jongens Racing Genk, dat de afgelopen seizoenen wel vaker goede zaakjes deed op de transfermarkt, nog miljoenen opleveren.

Daniel Munoz (24 jaar): kwam afgelopen zomer voor maar liefst 4.5 miljoen over van het Colombiaanse Atletico Nacional. Werd door Hannes Wolf in het begin van het seizoen vaak uitgespeeld als centrale middenvelder. Vooral het gebrek aan creativiteit viel daar op. Afgelopen zondag speelde hij een ijzersterke wedstrijd tegen Charleroi. Alert, hard in de duels, sober in het uitspelen.

Carlos Cuesta (21 jaar): werd in 2019 ook al bij Atletico Nacional voor 3,8 miljoen weggeplukt. De Colombiaanse jeugdinternational is een echte atleet: fysiek ijzersterk en erg snel.

Jhon Lucumi (22 jaar): stilaan een ancien in deze ploeg. Voor 2.5 miljoen euro weggehaald uit zijn thuisland. Gezien zijn gegeerd profiel (linksvoetige centrale verdediger, snel, jong) zal hij voor een veelvoud hiervan kunnen vertrekken op termijn. Ligt in de Luminus Arena nog onder contract tot 2022.

Alternatief?

Sebastien Dewaests verhaal bij Racing Genk is ten einde, zo gaf de ex-aanvoerder zelf al meermaals aan. Veel alternatieven voor de Colombianen heeft Thorup op dit ogenblik dan ook niet in zijn kern zitten. De van Beerschot teruggekeerde Rubin Seigers ligt nog steeds in de lappenmand. Met jeugdinternational Shawn Adewoye heeft Genk nog een jonkie in haar rangen. De Belg met Nigeriaanse roots speelde echter nog geen minuut in de hoofdmacht.

Daarom lijkt op dit moment enkel Dries Wouters, ook nog altijd maar 23, als back-up voor de centrale verdedigers te fungeren. Al speelt Wouters liefst een rijtje hoger. Vorig seizoen depanneerde hij ook enkele keren als linksachter.