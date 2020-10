Het houdt niet op: coronavirus houdt nu ook lelijk huis bij KV Mechelen, competitieduel tegen Eupen in het gedrang

Bij onze profclubs is het telkens weer het hart vasthouden na een testronde op het coronavirus. Club Brugge ontsnapte, maar KV Mechelen heeft minder geluk. De Maneblussers tellen maar liefst elf spelers die positief getest zijn op het coronavirus.

Eerder deze week legden Bushiri, Peyre en Togui al een positieve test af. Nu zijn er daar nog eens acht spelers bijgekomen. Het is hoogst twijfelachtig of de wedstrijd van morgen in Eupen kan doorgaan. De club is van plan om uitstel te vragen aan de Pro League. Vanaf zeven besmette spelers is dit mogelijk.

Ook de duels Cercle Brugge-Moeskroen en Charleroi-Waasland-Beveren zullen door het toenemend aantal coronabesmettingen binnen de clubs waarschijnlijk uitgesteld worden. Dat zou de teller al op drie brengen voor dit weekend.