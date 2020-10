Nmecha blij met twee goals, maar beseft: "We staan nog niet waar we willen staan"

Anderlecht heeft gewonnen op het veld van Kortrijk. Ze gaven een riante voorsprong deze keer niet uit handen. Lukas Nmecha scoorde twee keer, maar beseft ook dat er nog heel wat werk op de plank ligt.

Nmecha was nadrukkelijk aanwezig in de match, maar niet altijd even gelukkig in zijn acties. "De goals waren het belangrijkste en ik ben blij dat ik er twee gemaakt heb. Ik kon er nog meer maken, maar de zege is wel binnen. We hebben wel nog veel te veel weggeven. Dit is een jonge ploeg en misschien speelt het gebrek aan ervaring ons soms parten."

Nmecha stond soms op een eiland te voetballen omdat er te weinig aansluiting kwam, vooral in de eerste helft dan. "We probeerden de bal bij te houden. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. We maken nog altijd individuele fouten. De coach zei bij de rust dat we gefocust moesten blijven en onze stijl niet mochten veranderen."

Anderlecht heeft nu twee punten achterstand op Brugge en Charleroi, maar natuurlijk wel met een match meer gespeeld. "We moeten in onszelf geloven, want we staan nog altijd niet waar we willen staan. We willen beter en meer. Ikzelf kan ook nog beter, maar ik leer ook nog."