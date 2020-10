Analist bewierookt spelverder OHL: "Mercier doet wat Zulj over zichzelf zegt"

Dat OHL door de omstandigheden pas erg laat klaar was met zijn huiswerk in het tussenseizoen, lijkt de ploeg niet te deren. Het team van Brys staat als een huis, en spelers als Sowah en Henry doen het erg goed. Maar dé spil bij de Leuvenaars is ongetwijfeld Xavier Mercier, de ervaren Fransman.

Ook Gert Verheyen laat zich in het Nieuwsblad lovend uit over de spelmaker van OHL, die eerder al voor Cercle Brugge en Kortrijk uitkwam. "Hij is goed in de counter als doorgeefspeler. Maar ook vanuit balbezit strooit hij met doorsteekpasses. Ja, eigenlijk doet hij wat Peter Zulj zegt over zichzelf", aldus Verheyen.

"Mercier was altijd al een goeie speler, maar vroeger toonde hij dat maar eens in de drie wedstrijden. Nu wekelijks. Hij is fysiek sterker geworden, net als heel de ploeg. Typisch Brys overigens."

"OHL promoveerde, zat met een onvolledige kern, maar staat nu toch mooi in de linkerkolom. Je moet maar eens zien hoeveel ze werken in balverlies, tot zelfs mandekking toe", besluit de ex-speler van Club Brugge.