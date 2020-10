Heerlijke namiddag Duits voetbal met veel goals levert Bayern toch nog geen koppositie op

In Duitsland stonden er namiddag vier wedstrijden op het programma. Bayern München kreeg thuis Eintracht Frankfurt op bezoek, Leider Leipzig speelde thuis tegen Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach speelde in FSV Mainz en Union Berlin nam het op tegen SC Freiburg.

Bayern München kende geen problemen met Frankfurt. Het was topspits Robert Lewandowksi die zijn team op sleeptouw nam en in minuut 60' zijn zoveelste hattrick kon laten optekenen. Invaller Leroy Sané kon de score nog verder uitdiepen en ook Jamal Musiala, het Engelse talent van 17 jaar, kon zijn invalbeurt bekronen met een doelpunt. 5-0 en zo 12 op 15 voor Bayern München.

Leipzig was voor aanvang van deze speeldag de leider in Duitsland. Met het bezoek van Hertha Berlijn, dat nog maar drie punten bij elkaar kon voetballen, leek het voor aanvang van de wedstrijd geen al te moeilijke klus te gaan worden. Met Sørloth (ex-Gent) in de basis ging Leipzig op zoek naar de drie punten. Al vroeg in de wedstrijd kwam Leipzig op een 0-1 achterstand. Het was Córdoba die Hertha op voorsprong bracht. Leipzig reageerde goed en kwam via de oersterke Franse verdediger Upamecano op gelijke hoogte. Toch was het wachten tot Sabitzer in minuut 77 vanop 11 meter de eindscore kon vastleggen. 2-1 en Leipzig blijft zo dus leider met 13 punten uit vijf matchen. Gezien de kansen en het vele balbezit, was dit meer dan een verdiende thuisoverwinning.

Hekkensluiter Mainz wist wat het moest doen. Met 0 punten na vier matchen moest er absoluut een resultaat volgen. Twee goals van Mateta bleken toch niet genoeg te zijn voor de overwinning. Gladbach trok met de goal van Ginter in minuut 83 nog aan het langste eind en zette een 2-1 achterstand om in een 2-3 overwinning.

Tot slot speelden Union Berlin en Freiburg gelijk. Door dit 1-1 gelijkspel blijven beide ploegen achter met zes punten uit vijf wedstrijden.

Deze avond is er nog Dortmund - Schalke. Voor Dortmund belangrijk om stand te houden, bovenaan het klassement. Voor Schalke een nieuwe kans op een eerste zege van het seizoen.