Cynische Marc Van Ranst na stijgende coronacijfers bij profvoetballers: "Ik zei het maanden geleden al, maar heb er al genoeg ambras over gekregen"

Maar liefst drie wedstrijden in de Jupiler Pro League worden dit weekend uitgesteld omwille van het grote aantal besmettingen bij de spelers. Iets wat voor viroloog Marc Van Ranst allerminst onverwacht is te noemen.

In het VTM Nieuws gaf de viroloog zijn ongezouten mening over het toenemend aantal besmettingen bij profspelers. Het zijn vooral de collectieve doelpuntenvieringen waarmee Van Ranst een probleem heeft.

"Kijk, ik heb een aantal maanden geleden al gezegd dat dat niet verstandig was. Alleen maar testen beschermt niemand tegen infectie. Men zei mij dan dat voetbal dusdanig grote emoties teweegbrengt dat dit soort acties onweerstaanbaar is."

"Ik heb daar mijn idee over", trapt Van Ranst een open deur in. "Maar goed, ik heb daar al genoeg ambras over gekregen toen ik dit voor de eerste keer vertelde", waarna de viroloog het onderwerp aan de kant schoof.