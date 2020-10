Het regent coronagevallen: nu ook eentje bij Genk

Het is amper nog te volgen... Heel wat profclubs hebben vandaag al coronabesmettingen bekendgemaakt. Ook Genk heeft er eentje positief teruggekregen.

Junya Ito, de Japanse winger van de Limburgers, zit sinds vandaag in quarantaine na een positieve test. Hij was wel geschorst voor de wedstrijd van maandag, maar niemand is meer op zijn gemak.