Kevin De Bruyne neemt na blessureleed opnieuw plaats op de bank

De spierproblemen zijn volledig van de baan. KDB kon probleemloos meetrainen en maakt zich op voor zijn rentree. Uit voorzorg start hij op de bank.

In het Nations League-duel tegen Engeland werd De Bruyne naar de kant gehaald. De Nations League-wedstrijd tegen Ijsland moest KDB ook aan zich voorbij laten gaan. Ook bij Manchester City miste de spelmaker twee wedstrijden.

De kopzorgen lijken nu eindelijk van de baan. De Bruyne start tegen West Ham op de bank.

How we line up in London this afternoon...👇



XI | Ederson, Walker, Dias, Garcia, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Mahrez, Sterling (C), Aguero.



SUBS | Steffen, Stones, Zinchenko, De Bruyne, Torres, Foden, Palmer.



