Zulte Waregem krijgt tester met 1B-ervaring over de vloer

De transfermarkt is sinds 5 oktober middernacht gesloten, maar Belgische clubs kunnen nog wel transfervrije spelers aantrekken. Panos Armenakas is er zo een.

Panos Armenakas had zich zijn tweede avontuur in België wellicht anders voorgesteld. In het seizoen 2017/18 speelde hij op uitleenbasis bij Tubeke en dit seizoen was hij een van de vele nieuwkomers bij KSV Roeselare. Niet lang nadat hij tekende ging de West-Vlaamse club failliet.

De Grieks-Australische winger is dus op zoek naar een nieuwe club en is daarvoor in België gebleven. Hij is volgens Het Nieuwsblad al een drietal weken op proef mee aan het trainen bij Zulte Waregem.

Hij doorliep de jeugdreeksen van Watford en Udinese en debuteerde als prof bij Tubeke. Hij speelde ook drie matchen in de Griekse eerste klasse bij Panathinaikos.