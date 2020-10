Paul Gheysens enorm kritisch na gewonnen derby: "Moest ik niet zo ambitieus zijn, ik stapte er meteen uit daardoor"

Antwerp won de derby van Beerschot en mag zich zo 'Ploeg van't stad' noemen. Toch was sterke man Paul Gheysens niet te spreken over de arbitrage. "Mocht ik niet zo ambitieus zijn, ik stapte er meteen uit."

"Het was superjammer dat ze een jonge scheidsrechter zonder ervaring - die ze ook nog eens verkeerd sturen - op deze match hadden gezet", was Paul Gheysens erg kritisch voor ref Jasper Vergoote bij VTM Nieuws. "Jonge scheidsrechter moeten een kans krijgen, dat klopt. Maar toch ..."

"Al die gele kaarten ... Dat waren allemaal geen opzettelijke fouten. Ze mochten niet bewegen of het was prijs, en op onze spelers mochten ze schoppen. Kijk naar hun tweede doelpunt, daar ging ook een grote fout aan vooraf."

Steekt enorm tegen

"Het steekt mij enorm tegen. Het is het enige in het voetbal dat me echt enorm tegensteekt. Moest ik niet zo ambitieus zijn, dan stapte ik er meteen uit", schuwde Gheysens de ferme woorden niet.

En dat ondanks een plekje helemaal bovenaan voor Antwerp. "Hoe lang ik naar het klassement ga kijken? Niet. Maar het is mooi meegenomen en voor de supporters is dit fantastisch natuurlijk. Voetbal, dat gaat hier in Antwerpen over de supporters."