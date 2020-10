RFC Seraing wint met het kleinste verschil van Lommel, maar Mikautadze scoort niet en mist zelfs strafschop

RFC Seraing heeft deze avond een overwinning geboekt in 1B. De club haalde het met 1-0 van Lommel. Opvallend: man in vorm Mikautadze kon niet scoren en net voor de rust trapte hij een strafschop hoog over.

Een nieuwe overwinning voor RFC Seraing in 1B. De club haalde het deze avond met 1-0 van Lommel dankzij een doelpunt van Lahssani in de eerste helft. Zo blijft Seraing aan de leiding met één punt meer dan Union.

Het nieuws van de dag was misschien wel dat Mikautadze niet heeft gescoord. De aanvaller, goed voor 14 doelpunten in 8 wedstrijden dit seizoen, kreeg wel een goede kans via een strafschop, maar hij trapte hoog over. 😳 | Het kan dan toch. Mikautadze mist een penalty. 🇬🇪#SERLSK pic.twitter.com/mUs1qQ35ft — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 25, 2020