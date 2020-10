Steve De Ridder meteen Man van de Match bij wederoptreden: "Ik ben maar een middenvelder van bijna 34, ik maak het verschil niet"

Voor het eerst sinds speeldag 2 kwam Steve De Ridder nog eens in actie bij STVV. Na zijn schouderblessure vulde de Gentenaar als vanouds zijn leidersrol in op het Truiense middenveld. De Ridder werd, mede dankzij een weergaloze goal, verkozen als Man van de Match na de 2-0 zege tegen Standard.

"Deze overwinning is voor onze fans. Vorige week namen we onze verantwoordelijkheid niet. Dat was ronduit schandalig. Dat hebben we vanavond meer dan rechtgezet. We hebben het echte STVV getoond, met veel gezonde agressiviteit", aldus De Ridder.

De Ridder werd door velen beschouwd als de ontbrekende schakel bij STVV de voorbije weken. "Daar werd inderdaad veel over gesproken, maar ik ben máár een middenvelder van bijna 34 jaar, hé. Men moet niet denken dat ik het verschil kan maken. Ik probeer mijn steentje bij te dragen, maar dit was een overwinning van gans het team, van Schmidt tot Nazon. Chapeau trouwens voor Nazon, die vorig jaar nog in de C-kern zat."

De Ridder zette zijn goede prestatie extra in de verf met een knap afstandsschot een kwartier voor affluiten. "Een echte zondagsgoal", lachte de aimabele aanvoerder van STVV. "Ik scoor maar één keer per seizoen, dus ik wist niet goed wat ik moest doen toen de bal binnenging. Dat zag je ook, waarschijnlijk? Ik ben ontzettend blij met dit doelpunt, na een toch wel moeilijke en donkere periode."

Volgende week trekt STVV naar Moeskroen. Hét moment om ook op verplaatsing iets te tonen. "We kunnen er niet om heen dat we in thuis sterker zijn. Ook op verplaatsing moeten we deze winnaarsmentaliteit kunnen tonen. Volgende week wordt een vechtmatch. Ik weet hoe het in Moeskroen is, verschrikkelijk om er te spelen. Daar moeten we ons op instellen om er punten te kunnen rapen", besluit Steve De Ridder.