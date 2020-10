"Baart me zorgen": Ontluisterende 12 op 60 voor Essevee, enkel overwinningen tegen Waasland-Beveren (2x) en Moeskroen - hoe is het zover kunnen komen?

Het gaat niet goed met Zulte Waregem, zoveel is stilaan meer dan duidelijk. Met 7 op 30 staat het op de zestiende plek in de stand, ook bij KV Oostende ging het licht opnieuw vijf minuten uit en slikte het daarin drie(!) goals. De cijfers zijn al dramatisch sinds december 2019.

Even terugkeren naar 21 december 2019. Een week eerder had Essevee met onder meer twee goals van Omar Govea en nette prestaties van de hele ploeg STVV kansloos onder de mat gevaagd met 5-1. Een tripje naar hekkensluiter Cercle Brugge stond op het programma. Zulte Waregem stond op dat moment zesde in de stand, had zich in de midweek tegen Charleroi geplaatst voor de halve finales van de Beker van België tegen Club Brugge (waarin ze het blauw-zwart begin 2020 nog knap lastig zouden maken) en het leven lachte De fauw en co toe. 12 op 60 "We willen met een goed gevoel de break in en er een mooi 2020 van maken", klonk het toen nog. Maar op Jan Breydel werd een pijnlijke 2-0 geslikt na een ontluisterende prestatie. "Ik ben verrast", aldus Dury op dat moment - lees zijn reactie van toen HIER nog eens na. Vijf dagen later volgde op Jan Breydel tegen Club Brugge een nieuwe dreun: 4-0 en compleet weggespeeld door de latere kampioen. Geen goede manier om op winterstage te trekken, daarna volgde dramatische prestatie op dramatische prestatie. De cijfers sinds 21 december zijn dan ook ontluisterend te noemen. 3 zeges, 3 gelijke spelen en 14(!) nederlagen in de competitie: 12 op 60, daar kom je echt niet ver mee in een rangschikking heden ten dage. Integendeel. Weet uit ervaring dat je best niet te lang onderaan blijft staan

De drie zeges werden bovendien geboekt tegen Waasland-Beveren (2x) en Moeskroen, de enige twee ploegen die ook nu onder Essevee staan in de stand. Het puntje op Sclessin was hoopgevend, maar verder is ook de 7 op 30 van dit seizoen dramatisch.

"Het gebrek aan punten baart me zorgen. Ik weet uit ervaring dat je best niet onderaan blijft hangen", is Francky Dury duidelijk. Hij heeft bij Essevee natuurlijk wel al een en ander meegemaakt en beseft dat hij ook onder druk staat om te presteren.

Derby zonder publiek

Zulte Waregem heeft enkele jaren geleden al eens met 6 op 30 na een nederlaag bij Lierse in crisisberaad gestaan, de mooie dagen van Europees voetbal spelen aan de Gaverbeek zijn al eventjes voorbij.

In het verleden bood Dury al een paar keer zelf zijn ontslag aan binnen de bestuurskamer, maar dat werd steevast geweigerd. En ook nu zijn er nog steeds velen die rotsvast in hem geloven, al zijn de fans zeer kritisch. Zij hadden de deadline op de derby tegen Kortrijk op maandag 2 november gezet. Die match zal zonder publiek worden afgewerkt. Of dat nu een voordeel of nadeel is? Dat zal moeten blijken.