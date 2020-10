Geen duidelijkheid over aandelen en bestuursfunctie: KV Mechelen stelt vergadering over Penninckx uit

De situatie over de aandelen van Dieter Penninckx bij KV Mechelen en zijn rol binnen de club blijft aanslepen. De geplande bijzondere aandeelhoudersvergadering zal dan toch niet doorgaan...

KV Mechelen zit in een vervelende situatie. Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx werd aangehouden op verdenking van fraude bij het failliete modebedrijf FNG. De club wil dat hij niet langer bestuurder is en zoekt een oplossing over zijn aandelenpakket van 71,2 %.

Maandag 26 oktober stond er een Bijzondere Aandeelhoudersvergadering (BAV) op de kalender om de bestuursfunctie van Penninckx te schrappen, maar die BAV gaat dus niet door weet Gazet van Antwerpen.

Voorlopig lijkt het er ook op dat Penninckx zijn aandelen wil behouden. Op die 71,2 % werd eerder al bewarend beslag gelegd in het kader van het gerechtelijk onderzoek.